ОБСЕ сообщила о передвижении военной техники в Луганске: детали

Наблюдатели видели колонну из двух БТР-80, одной БРДМ-2 и 16 грузовиков военного типа

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 10 боевых машин пехоты (БМП), четыре бронетранспортера (два БТР-70 и два БТР-80) и около 40 грузовиков военного типа, которые стояли на ремонтной базе в оккупированном Луганске. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

ОБСЕ также видела колонну из двух БТР-80, одной БРДМ-2 и 16 грузовиков военного типа, выезжавших с территории одного из комплексов в Луганске.

Кроме того, миссия зафиксировала колонну из четырех БТР-80 и одной БРДМ-2, которая двигалась на восток в Луганске, одну БМП, стоявшую недалеко от Зимогорья, а также один МТ-ЛБ вблизи Приветного.

12 марта команда СММ отметила следы от танков и бронированных машин в районах вокруг оккупированного села Желтое (17 км к северо-западу от Луганска) и Александровска (10 км к западу от Луганска).

"В этом же районе четверо вооруженных мужчин отказали наблюдателям в доступе. 13 марта члены патруля миссии видели следы от танков и бронированных машин в районах между пгт Новосветловка (16 км к юго-востоку от Луганска) Николаевкой (15 км к востоку от Луганска)", - отметили в пресс-службе.

2 февраля сообщалось, что беспилотник Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ зафиксировал в оккупированном Миусинске 42 реактивные системы залпового огня Град боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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