Боевики запретили работу фонда Ахметова на захваченной территории
Кремлевские марионетки на временно оккупированной территории Донбасса запретили деятельность так называемого гуманитарного фонда олигарха Рината Ахметова. Об этом со ссылкой на заявление ставленника Москвы в Донецке Александра Захарченко пишут ресурсы боевиков.
"Фонд Рината Ахметова "Поможем" в ДНР запрещен", - заявил главарь террористической организации Донецкая народная республика.
"Аргументация" боевиков следующая: якобы у Ахметова нарушали условия хранения гуманитарной помощи - в помещениях "замечена повышенная влажность, плесень и отсутствие вентиляции".
На звонок LIGA.net в гуманитарном фонде бизнесмена не ответили, последнее обновление на сайте относительно блокирования работы организации в зоне АТО - за 11 марта.
Читайте также: Донбасс без Ахметова. Что боевики могут забрать у владельца СКМ
В последний день зимы в фонде олигарха пожаловались на помехи в работе распределительного центра на Донбасс Арене и пунктов выдачи, а в первых числах марта боевики в Донецке окончательно "отжали" у Ахметова гостиничные комплексы.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:55
-
09:59
-
10:01
-
08:00
-
08:50
Новости партнеров
- 54822
- 28503
- 24434
- 22137
- 15114