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Боевики запретили работу фонда Ахметова на захваченной территории

15.03.2017 09:40
В местах хранения гумпомощи боевики "заметили повышенную влажность, плесень и плохую вентиляцию": это у террористов придумали в качестве причины
Боевики запретили работу фонда Ахметова на захваченной территории
Очередь в Донецке за гуманитарной помощью (фото - novosti.dn.ua)

Кремлевские марионетки на временно оккупированной территории Донбасса запретили деятельность так называемого гуманитарного фонда олигарха Рината Ахметова. Об этом со ссылкой на заявление ставленника Москвы в Донецке Александра Захарченко пишут ресурсы боевиков.

"Фонд Рината Ахметова "Поможем" в ДНР запрещен", - заявил главарь террористической организации Донецкая народная республика.

"Аргументация" боевиков следующая: якобы у Ахметова нарушали условия хранения гуманитарной помощи - в помещениях "замечена повышенная влажность, плесень и отсутствие вентиляции".

На звонок LIGA.net в гуманитарном фонде бизнесмена не ответили, последнее обновление на сайте относительно блокирования работы организации в зоне АТО - за 11 марта.

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В последний день зимы в фонде олигарха пожаловались на помехи в работе распределительного центра на Донбасс Арене и пунктов выдачи, а в первых числах марта боевики в Донецке окончательно "отжали" у Ахметова гостиничные комплексы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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