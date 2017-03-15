Президент назвал позором инцидент с Парасюком в Славянске

Тот, кто едет в прифронтовую зону, чтобы целиться в спину украинским правоохранителям, должен получить правовую оценку, сказал президент

Президент Петр Порошенко назвал позорным инцидент с участием народного депутата Владимира Парасюка в Славянске. Об этом он заявил сегодня на экстренном заседании СНБО.

"Тот, кто едет в прифронтовую зону, чтобы целиться в спину нашим правоохранителям, должен получить надлежащую правовую оценку. Я ночью смотрел это позорное видео. Как били новых полицейских, как пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Национальной Гвардии и полиции, которые прошли боевые действия, в расчете на то, что они не могут поднять руку на неприкосновенного избранника. А какой мат несет этот народный депутат среднего рода?" - подчеркнул Порошенко.

По словам президента, СБУ и Национальная полиция действовали с терпением, которое бы не вынес ни один полицейский европейской страны.

"И действовали они в рамках закона, чего не скажешь о причастных к блокаде народных депутатов", - сказал президент.

Глава МВД Арсен Аваков у себя в Twitter отметил: "Никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк".

14 марта 2017 года около 19:00 на въезде в Славянск более 35 человек находившиеся в 13 автомобилях отказались проходить проверку и спровоцировали конфликт.

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15 марта сообщалось, что сотруднику полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух.

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