Боевики обстреляли поселок Клешевка из артустановок - штаб
В зоне проведения АТО ситуация остается сложной, но контролируемой ВСУ. За минувшие сутки зафиксирован 91 обстрел со стороны боевиков. Четверо военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
На донецком направлении боевики обстреливают позиции сил АТО в районе Авдеевки из всех видов вооружения, включая минометы и танки. По шахте Бутовке, позициях возле Каменки и Троицкого террористы вели огонь из 120 мм минометов.
Луганское и Зайцево обстреливались из гранатометов разных систем, БМП и минометов. Майорск - из 82 мм минометов, Пески - из БМП.
По опорным пунктам близи Новгородского и Опытного боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщает штаб, около 23:00 террористы из 152 мм артустановок провели провокационные обстрелы в направлении поселка Клешевка, расположенного возле Бахмутской трассы и не находящегося на линии столкновения.
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На мариупольском направлении по позициям ВСУ под Широкиным и Водяным террористы вели огонь из пулеметов, БМП и зенитных установок. Рядом с Павлополем - из 120 мм минометов и 82 мм артиллерии.
На луганском направлении в районе Новоалександровки и Крымского обстрелы велись из гранатометов разных систем, 82 мм и 120 мм минометов. Рядом с Ореховым из 82 мм минометов, а возле Лобачового - из автоматических гранатометов. Опорные пункты рядом с Валуйским были обстреляны боевиками из стрелкового оружия.
Около полночи 122 мм артиллерией террористы пытались обстрелять позиции ВСУ в районе Новоалександровки и Новозвановки.
Ранее сегодня сообщалось, что, по словам замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, в ОРДЛО зафиксированы случаи торговли людьми и даже рабство.
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