В Киеве СБУ перекрыла канал финансирования террористов

Получателями средств были боевики бандформирования "МГБ ДНР" по прозвищу Пионер и Немец, в прошлом сотрудники правоохранительных органов Украины

Служба безопасности Украины перекрыла в Киеве канал финансирования террористической организации ДНР. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Схему перевода денег, полученных преступным путем, из столицы Украины в Донецк организовал переселенец из Донбасса.

"Конечными получателями средств были два представителя бандформирования "МГБ" по прозвищу Пионер и Немец, в прошлом работники правоохранительных органов Украины, которые перешли на сторону врага. Деньги использовались в ущерб государственным интересам Украины для планирования и проведения диверсионных акций", - говорится в сообщении.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника документы, подтверждающие противоправные действия, компьютерную технику и средства связи, отметили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма.

Задержанному объявлено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Неотложные следственные действия продолжаются.

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