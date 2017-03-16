Боевики применяют минометы на всех направлениях - штаб АТО

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ продолжает использовать тяжелое вооружение, за день 35 обстрелов

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 35 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, оккупанты продолжают использовать тяжелое вооружение.

На мариупольском направлении у Новотроицкого боевики обстреляли опорные пункты АТО из гранатометов, БМП и 120-мм минометов, вблизи Водяного - из 122-мм артустановок.

Позиции у Красногоровки попали под обстрел из 82-мм минометов, в Гнутово - из гранатометов СПГ и пулеметов, в Широкино боевики стреляли из стрелкового оружия.

На донецком направлении под огонь 122-мм артиллерии и минометов попали позиции АТО у Троицкого, Авдеевку обстреляли из 82-мм минометов. В Каменке боевики применили 120-мм минометы, в Зайцево - СПГ и 82-мм минометы.

В районе Новгородского и Авдеевки активно действовали снайперы боевиков.

На луганском направлении из 120-мм минометов наемники обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского, у Новозвановки - из СПГ и стрелкового оружия, а у Новоалександровки - из пулеметов.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий четверо украинских военных получили травмы и ранения, никто не погиб.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.