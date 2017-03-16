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В результате обстрела около Лобачево погибли двое военных - штаб

16.03.2017 23:24
Предварительно, погибли двое и ранены четверо военных. Боевики вели огонь из минометов калибром 82 мм
В результате обстрела около Лобачево погибли двое военных - штаб
Фото: пресс-центр штаба АТО/Facebook

В зоне АТО погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Четверо получили ранения.

По предварительной информации, военные погибли в результате обстрела опорного пункт механизированной бригады около Лобачево Луганской области.

ВСУ обстреливали из минометов калибром 82 мм.

15 марта в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, четверо военнослужащих получили ранения и травмы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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