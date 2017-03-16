В результате обстрела около Лобачево погибли двое военных - штаб

Предварительно, погибли двое и ранены четверо военных. Боевики вели огонь из минометов калибром 82 мм

В зоне АТО погибли двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Четверо получили ранения.



По предварительной информации, военные погибли в результате обстрела опорного пункт механизированной бригады около Лобачево Луганской области.



ВСУ обстреливали из минометов калибром 82 мм.



15 марта в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, четверо военнослужащих получили ранения и травмы.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



