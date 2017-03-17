АТО: боевики обстреляли Валуйское, ранен мальчик
17.03.2017 00:26
Ребенок получил ранение бедра, его госпитализировали
В селе Валуйском Станично-Луганского района ранен пятнадцатилетний мальчик. Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.
Мальчик получил ранение бедра в результате обстрела.
Ребенка госпитализировали, ему предоставляют медицинскую помощь.
16 марта в результате обстрела около Лобачево Луганской области погибли двое военных, четверо получили ранения.
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