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АТО: боевики обстреляли Валуйское, ранен мальчик

17.03.2017 00:26
Ребенок получил ранение бедра, его госпитализировали
АТО: боевики обстреляли Валуйское, ранен мальчик

В селе Валуйском Станично-Луганского района ранен пятнадцатилетний мальчик. Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

Мальчик получил ранение бедра в результате обстрела. 

Ребенка госпитализировали, ему предоставляют медицинскую помощь. 

16 марта в результате обстрела около Лобачево Луганской области погибли двое военных, четверо получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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