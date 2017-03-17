АТО: боевики обстреляли Валуйское, ранен мальчик

Ребенок получил ранение бедра, его госпитализировали

В селе Валуйском Станично-Луганского района ранен пятнадцатилетний мальчик. Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.



Мальчик получил ранение бедра в результате обстрела.



Ребенка госпитализировали, ему предоставляют медицинскую помощь.



16 марта в результате обстрела около Лобачево Луганской области погибли двое военных, четверо получили ранения.



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