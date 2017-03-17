Сутки в АТО: двое бойцов погибли, восемь ранены - карта боев

Защитников Авдеевки и шахты Бутовка оккупанты обстреливали из минометов и артустановок калибра 122, а впоследствии к обстрелу присоединился танк

В зоне АТО за минувшие сутки российско-террористические войска 77 раз обстреляли позиции украинских защитников. За сутки погибли двое и ранены восемь украинских бойцов. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении опорные пункты неподалеку Новотроицкого гибридная армия обстреливала из гранатометов, БМП и минометов калибра 120 мм, а возле Водяного - из 122-мм артустановок и минометов калибра 120. Позиции возле Красногоровки и Марьинки - из минометов, Гнутового - из СПГ и пулеметов, Широкино из стрелкового оружия и БМП.

На донецком направлении под огонь артиллерии калибра 122 и минометов попали позиции вблизи Троицкого. Защитников Авдеевки и шахты Бутовка российские наемники обстреливали из минометов и артустановок калибра 122, а впоследствии к обстрелу присоединился танк.

"По укреплениям возле Каменки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Зайцево и Невельского - из СПГ и минометов калибра 82. В районе Луганского - из БМП, а рядом с Песками - из минометов калибра 82", - говорится в сообщении.

На луганском направлении под огнем минометов калибра 120 мм оказались позиции в районе Крымского, возле Лобачево российско-террористические наемники вели огонь из минометов калибра 82, возле Новозвановки - из СПГ и стрелкового оружия, а вблизи Новоалександровки - из минометов и крупнокалиберных пулеметов.





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