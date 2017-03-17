Увеличивается число участников блокады в Донбассе - ОБСЕ

В Бахмуте место блокады было укреплено одной дополнительной палаткой, отметили в ОБСЕ



"В Бахмуте члены патруля миссии видели, место блокады было укреплено по крайней мере одной дополнительной палаткой, деревянными заграждениями и колючей проволокой. По сравнению с 13 марта число активистов увеличилось с 10 до 60-70 человек разных возрастных категорий, среди них была одна женщина, - отметили в пресс-службе.



В Горском (63 км к западу от оккупированного Луганска, - ред.) наблюдатели зафиксировали, что железнодорожные пути были по-прежнему перекрыты деревянными заграждениями и колючей проволокой.



На месте присутствовали 13 участников блокады в форме военного типа. Недалеко находилась полицейская машина.



На месте блокады в пгт Щербиновка (44 км к северу от Донецка) наблюдатели видели около 30 человек в форме военного типа, а также палатку военного типа, семь бронированных автомобилей и несколько джипов камуфляжной расцветки.





"Активистов на месте блокады не было. Наблюдатели отметили, что через место, где организована блокада, курсировали транспортные средства, а также проехал один состав с углем (15 марта, - ред)", - сказали в пресс-службе.





15 марта 2017 года президент Петр Порошенко предложил СНБО ввести полную остановку любого транспортного сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса.

15 марта Порошенко заявил, что так называемая блокада торговли с ОРДЛО дала возможность оккупантам оправдать захват украинских предприятий, которые работали на захваченной боевиками территорией под украинской юрисдикцией. 15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены. Читайте также: МИД России отреагировал на блокаду оккупированного Донбасса

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.