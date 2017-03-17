Боевики жалуются: "диверсанты" ломают телепередатчики - ИС

Руководство телеканала боевиков Оплот-ТВ заявило о "существенном ухудшении" или отсутствии в ОРДО трансляции своих программ из-за постоянного выхода из строя в Макеевке и Донецке передатчиков сигнала. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Боевики утверждают, что оборудование "регулярно и преднамеренно" ломают неизвестные, и уже ищут очередних "украинских диверсантов".

Руководство пропагандистских каналов коллаборационистов просит кураторов из РФ прислать инженеров для ремонта оборудования.

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Тем временем главарь террористической организации ЛНР Игорь Плотницкий пытается подчинить своему влиянию трудовые коллективы ведущих предприятий на захваченной территории Луганской области. Речь идет об Алчевском меткомбинате и Алчевсккоксе. "Смотрящим" от Плотницкого на АМК поставлен бывший боевик "армии ЛНР", некто А. Белый, говорится в сводке ИС.

На "Шахте Комсомолец Донбасса" захватившие предприятие боевики заставляет работников писать заявления на увольнение и заявления о "принятии на работу в национализированную ГП". Как сообщают информаторы, персонал шахты затягивает этот процесс, в связи с чем оккупанты угрожают повальным увольнением всех "саботажников". Добытый уголь накапливается на складе и не вывозится, отмечает агентура ИС.

По данным информаторов, с 15 марта на предприятиях Донецкоблэнерго, Высоковольтные сети и ДТЭК ПЭС Энергоуголь рабочий персонал переведен на трехдневную рабочую неделю с оплатой в размере 2/3 от оклада.

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