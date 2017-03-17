В Луганске пытались подорвать одного из боевиков - ГУР

При покушении использовали взрывное устройство



По данным ГУР, было использовано взрывное устройство.



"Покушение связано связано с преступным бизнесом "комиссара", - отметили в ГУР.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.







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