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В Луганске пытались подорвать одного из боевиков - ГУР

17.03.2017 13:33
При покушении использовали взрывное устройство
В Луганске пытались подорвать одного из боевиков - ГУР
Боевик Игорь Маршуба (фото - myrotvorets.center)
Украинская разведка установила, что в оккупированном Луганске вчера, 16 марта, была предпринята попытка покушения на так называемого военного комиссара террористической организации ЛНР Игоря Маршубу. Об этом говорится в сводке Главного управления ведомства.

По данным ГУР, было использовано взрывное устройство.

"Покушение связано связано с преступным бизнесом "комиссара", - отметили в ГУР.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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