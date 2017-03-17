ОБСЕ о ситуации в зоне АТО: Донбасс - пороховая бочка

Стороны должны отвести все тяжелое вооружение и развести позиции на линии разграничения, сказал первый замглавы миссии

На минувшей неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 14 тысяч 698 нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, это на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Количество взрывов снизилось на 60%.





"Я хочу делать позитивные выводы и увидеть конец этого конфликта. Но реальность другая - конца и края нет этому", - подчеркнул Хуг.



Он уточнил, что это связано с тем, что резкое падение уровня насилия сразу меняется его ростом в зоне АТО.



Хуг сказал, что 10 марта были зафиксированы три артустановки в оккупированном Крещатинском (Красноармейское, - ред) за 9 км от линии разграничения, когда они должны быть отведены на 25 км.



Первый замглавы миссии добавил, что на прошлой неделе восемь мирных жителей получили ранения.



"Граната убила 12-летнего мальчика в Угледаре", - добавил Хуг.



"Учитывая наличие военной техники и близкое расположение сил и формирований, Донбасс - как пороховая бочка", - сказал Хуг.



Он подчеркнул, что стороны должны отвести все тяжелое вооружение и развести позиции на линии разграничения.





"Оружие должно замолчать", - отметил Хуг.







16 марта сообщалось , что боевики террористической организации ДНР угрожали наблюдателям ОБСЕ арестом.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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