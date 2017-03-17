Двое военных погибли в Лобачево, ранены восемь бойцов: сводка АТО

За минувшие сутки наибольшие потери военные понесли от минометного обстрела оккупантов

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, восемь - получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Наибольшие потери украинские военные понесли во время мощного минометного обстрела со стороны противника в Лобачево - двое погибших и шесть раненых военных. Еще двое военнослужащих ранены в Авдеевке, одна из них - женщина", - сказал он..



На луганском направлении вчера боевики использовали тяжелое вооружение в Новоайдарском и Попаснянском районах.



"Под прицелом вражеских орудий и минометов оказались Лобачево, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка и Троицкое. При этом было выпущено 20 артиллерийских снарядов и около 50 мин. В основном это происходило ночью", - сказал Лысенко.



На этих самых рубежах боевики периодически применяли легкое вооружение, в том числе гранатометы и бронетехнику.





Вследствие вражеского обстрела в селе Валуйском Станично-Луганского района вчера был ранен подросток.



Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 12 вражеских обстрелов, в том числе семь - из тяжелого вооружения.



На донецком направлении по всему фронту активность боевиков не снижается.





Они и днем, и ночью используют танки, пушки, минометы и снайперов. "Самой сложной ситуация остается в районе Авдеевки и на соседних позициях. Традиционно оккупанты активизируются во второй половине дня, пытаясь нанести огневое поражение ВСУ сразу с нескольких направлений", - сказал Лысенко.



Тяжелое вооружение боевики сосредоточили в прифронтовой полосе, обстреливая все украинские опорные пункты.





Под Авдеевкой и в районе Шахта Бутовка было выпущено более 150 боеприпасов.



Также продолжаются боевые действия на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Донецком аэропорту.





Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 32 вражеских обстрелов, в том числе 17 - из тяжелого вооружения.



На мариупольском направлении вчера утром резко обострилась обстановка в Новотроицком. Там была крупная перестрелка продолжительностью 2,5 часа.



При этом противник задействовал артиллерию, минометы, бронетехнику и снайперов. В течение этого времени по позициям ВСУ было выпущено около 70 мин и снарядов.



Также минометные обстрелы со стороны противника были зафиксированы в Старогнатовке, Гнутово, Водяное.





Оккупанты не прекращают ведение огня из легкого вооружения по всему фронту от Красногоровки к Широкино.



Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 33 вражеских обстрелов, в том числе семь - из тяжелого вооружения.







ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.









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