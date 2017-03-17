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Двое военных погибли в Лобачево, ранены восемь бойцов: сводка АТО

17.03.2017 15:05
За минувшие сутки наибольшие потери военные понесли от минометного обстрела оккупантов
Двое военных погибли в Лобачево, ранены восемь бойцов: сводка АТО
Фото: EPA

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, восемь - получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Наибольшие потери украинские военные понесли во время мощного минометного обстрела со стороны противника в Лобачево - двое погибших и шесть раненых военных. Еще двое военнослужащих ранены в Авдеевке, одна из них - женщина", - сказал он..

На луганском направлении вчера боевики использовали тяжелое вооружение  в Новоайдарском и Попаснянском районах. 

"Под прицелом вражеских орудий и минометов оказались Лобачево, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка и Троицкое. При этом было выпущено 20 артиллерийских снарядов и около 50 мин. В основном это происходило ночью", - сказал Лысенко. 

На этих самых рубежах боевики периодически применяли легкое вооружение, в том числе гранатометы и бронетехнику.

Вследствие вражеского обстрела в селе Валуйском Станично-Луганского района вчера был ранен подросток.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 12 вражеских обстрелов, в том числе семь - из тяжелого вооружения. 

На донецком направлении по всему фронту активность боевиков не снижается.

Они и днем, и ночью используют танки, пушки, минометы и снайперов. "Самой сложной ситуация остается в районе Авдеевки и на соседних позициях. Традиционно оккупанты активизируются во второй половине дня, пытаясь нанести огневое поражение ВСУ сразу с нескольких направлений", - сказал Лысенко. 

Тяжелое вооружение боевики сосредоточили в прифронтовой полосе, обстреливая все украинские опорные пункты.

Под Авдеевкой и в районе Шахта Бутовка было выпущено более 150 боеприпасов.

Также продолжаются боевые действия на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Донецком аэропорту.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 32 вражеских обстрелов, в том числе 17 - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении вчера утром резко обострилась обстановка в Новотроицком. Там была крупная перестрелка продолжительностью 2,5 часа.

При этом противник задействовал артиллерию, минометы, бронетехнику и снайперов. В течение этого времени по позициям ВСУ было выпущено около 70 мин и снарядов.

Также минометные обстрелы со стороны противника были зафиксированы в Старогнатовке, Гнутово, Водяное.

Оккупанты не прекращают ведение огня из легкого вооружения по всему фронту от Красногоровки к Широкино.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 33 вражеских обстрелов, в том числе семь - из тяжелого вооружения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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