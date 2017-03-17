Запустили Донецкую фильтровальную станцию - Цеголко

Около 16:00 вода поступит в сети Авдеевки



"Около 16:00 вода поступит в сети Авдеевки. Сейчас вода заполняет городские резервуары. Об этом президенту сообщил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский", - отметил Цеголко.







16 марта сообщалось , что электроснабжение в Авдеевке Донецкой области, которое было прекращено из-за повреждения линии электропередач, полностью восстановлено.





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