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Запустили Донецкую фильтровальную станцию - Цеголко

17.03.2017 15:59
Около 16:00 вода поступит в сети Авдеевки
Запустили Донецкую фильтровальную станцию - Цеголко
Фото: osce.org
Донецкую фильтровальную станцию запустили в работу. Об этом у себя в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Около 16:00 вода поступит в сети Авдеевки. Сейчас вода заполняет городские резервуары. Об этом президенту сообщил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский", - отметил Цеголко.

16 марта сообщалось, что электроснабжение в Авдеевке Донецкой области, которое было прекращено из-за повреждения линии электропередач, полностью восстановлено. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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