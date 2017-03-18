Штаб АТО: количество обстрелов увеличилось, четверо погибших

Рядом с Луганским боевики вели огонь по позициям ВСУ из 122 мм артиллерискийских систем, БМП и СПГ

Количество обстрелов боевиками позиций ВСУ увеличилось. Террористы 112 раз обстреляли силы АТО. Погибли четверо украинских военных, еще трое - ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении по позициям ВСУ рядом с Лебединским, Широкиным, Гнутово и Водяным боевики вели огонь из 120 мм минометов и артиллерийских установок. Опорные пункты рядом с Талаковкой и Чермалыком попали под обстрел 120 мм минометов. По укреплениям в районе Марьинки и Красногоровки террористы вели огонь из гранатометов, 82 мм и 120 мм минометов, 120 мм и 152 мм артиллерийских систем.

На донецком направлении террористы 10 раз обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки из тяжелого вооружения, танков и 120 мм минометов. Под обстрел попал микрорайон Старой Авдеевки. Укрепления возле Опытного и Новгородского боевики обстреляли из 82 мм минометов, а рядом с Луганским вели огонь из 122 мм артиллерискийских систем, БМП и СПГ.

Рядом с Верхнеторецким и Невельским гибридные войска РФ обстреливали ВСУ из минометов.

На луганском направлении боевики вели огонь из минометов и СПГ в районе Новозвановки, Славного и Катериновки.

Ранее штаб АТО сообщал, что на временно оккупированной территории боевики проводят командно-штабные тренировки. В рамках учений террористы ведут огонь по подконтрольной Украине территории и позициям ВСУ. С проведением этих учений командование АТО связывает увеличение количества обстрелов опорных пунктов украинских военных.

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