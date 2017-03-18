Четырех боевиков расстреляли при попытке бегства - ГУР

Боевики одного из бандформирований хотели перейти на подконтрольную Украине территорию, но бегство заметили с блокпоста

Четырех боевиков расстреляли из боевой машины пехоты за попытку бегства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



В ночь на 18 марта четверо террористов связали "сержанта" и пытались перейти на подконтрольную Украине территорию. Попытку бегства заметили на соседнем блокпосту и расстреляли беглецов из БМП.



В разведке отмечают, что эту информацию пытаются скрыть от руководства.

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