Минобороны заявляет об эскалации в Широкино: фото

В селе ежедневно растет количество окончательно разрушенных зданий

Село Широкино Донецкой области продолжает находиться под огнем пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В течение нескольких последних дней боевики обстреливают Широкино из ствольной артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В населенном пункте ежедневно растет количество окончательно разрушенных зданий.





"Противник ведет себя нагло. Продолжает провокационные обстрелы наших позиций, используя весь спектр стрелкового оружия и артиллерии, а также танки и БМП. Не прекращают активности снайперские группы", - сказал командир батальона морской пехоты Виктор Сикоза.





По его словам, обстрелы преимущественно ведутся с временно оккупированной Саханки, Дзержинского, Ленинского и Сергеевки.

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"С разрешения командира бригады мы дали ответ с применением ЗУ-23-2, установленной на автомобиле, после пяти минут работы установки противник прекратил обстрел", - добавил он.

13 марта масштабные разрушения в Широкино министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сравнил с ситуацией в Ираке.

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