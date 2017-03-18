Минобороны заявляет об эскалации в Широкино: фото
Село Широкино Донецкой области продолжает находиться под огнем пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В течение нескольких последних дней боевики обстреливают Широкино из ствольной артиллерии, танков, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
В населенном пункте ежедневно растет количество окончательно разрушенных зданий.
"Противник ведет себя нагло. Продолжает провокационные обстрелы наших позиций, используя весь спектр стрелкового оружия и артиллерии, а также танки и БМП. Не прекращают активности снайперские группы", - сказал командир батальона морской пехоты Виктор Сикоза.
По его словам, обстрелы преимущественно ведутся с временно оккупированной Саханки, Дзержинского, Ленинского и Сергеевки.
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"С разрешения командира бригады мы дали ответ с применением ЗУ-23-2, установленной на автомобиле, после пяти минут работы установки противник прекратил обстрел", - добавил он.
13 марта масштабные разрушения в Широкино министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сравнил с ситуацией в Ираке.
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