В пятницу в АТО погибли четверо украинских военных

Количество обстрелов на всех направлениях увеличилось, боевики стреляют из запрещенных артиллерийских систем

В пятницу, 17 марта, в зоне АТО погибли четверо украинских военных. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



Трое военных получили ранения.



Боевики за сутки 112 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Рядом с Луганским боевики стреляли из 122-мм артиллерискийских систем, БМП и СПГ. По укреплениям в районе Марьинки и Красногоровки террористы вели огонь из гранатометов, 82-мм и 120-мм минометов, 120-мм и 152-мм артиллерийских систем.

В Министерстве обороны заявляют об эскалации в Широкино.

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