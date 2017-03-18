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В пятницу в АТО погибли четверо украинских военных

18.03.2017 13:14
Количество обстрелов на всех направлениях увеличилось, боевики стреляют из запрещенных артиллерийских систем
В пятницу в АТО погибли четверо украинских военных
Фото: Пресс-центр штаба АТО/Facebook

В пятницу, 17 марта, в зоне АТО погибли четверо украинских военных. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Трое военных получили ранения. 

Боевики за сутки 112 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Рядом с Луганским боевики стреляли из 122-мм артиллерискийских систем, БМП и СПГ. По укреплениям в районе Марьинки и Красногоровки террористы вели огонь из гранатометов, 82-мм и 120-мм минометов, 120-мм и 152-мм артиллерийских систем.

В Министерстве обороны заявляют об эскалации в Широкино.

Читайте также: Морпехи в Широкино отвечают боевикам на обстрелы: видео

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ЛIГАБiзнесIнформ
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