Рядом с наблюдателями ОБСЕ в районе Донецка произошла стрельба
В пятницу, 17 марта, рядом с наблюдателями миссии ОБСЕ произошла стрельба, пуля пролетела над головами. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Пятеро членов патруля были в 15 км от Донецка на дороге Н20 между Авдеевкой и Ясиноватой. На месте были также трое офицеров СЦКК, представители ГСЧС и представитель боевиков.
Наблюдатели услышали выстрел из стрелкового оружия в 100-200 м от себя. Они спрятались за машину. Стреляли с юга на север, северо-восток. Когда патруль садился в машину, то произошел еще один выстрел
Патруль покинул место. Никто не пострадал. Машину ОБСЕ не повредили.
Это третий случай за последние четыре недели, когда стрельба происходит рядом с патрулями миссии.
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