Рядом с наблюдателями ОБСЕ в районе Донецка произошла стрельба

Наблюдатели зафиксировали выстрелы в 100-200 метрах от себя, это уже третий такой случай за последнее время

В пятницу, 17 марта, рядом с наблюдателями миссии ОБСЕ произошла стрельба, пуля пролетела над головами. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



Пятеро членов патруля были в 15 км от Донецка на дороге Н20 между Авдеевкой и Ясиноватой. На месте были также трое офицеров СЦКК, представители ГСЧС и представитель боевиков.



Наблюдатели услышали выстрел из стрелкового оружия в 100-200 м от себя. Они спрятались за машину. Стреляли с юга на север, северо-восток. Когда патруль садился в машину, то произошел еще один выстрел



Патруль покинул место. Никто не пострадал. Машину ОБСЕ не повредили.



Это третий случай за последние четыре недели, когда стрельба происходит рядом с патрулями миссии.

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