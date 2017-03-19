USD:  26.83  27.14   EUR:  28.56  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке: ранена женщина

19.03.2017 18:16
Террористы из минометов обстреляли жилой сектор на окраине старой Авдеевки. Одна женщина получила осколочное ранение предплечья
Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке: ранена женщина
фото: скриншот видео

Боевики обстреляли из минометов частный жилой сектор на окраине старой Авдеевки. Одна из мин попала в жилой дом на улице Кирова. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

В результате обстрела одна женщина получила осколочное ранение левого предплечья.

Как сообщает Жебривский, на данный момент обстрел прекратился. 

Ранее сегодня в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в оккупированном Донбассе зафиксированы новые случаи дезертирства боевиков. Террористы после дезертирства пытаются перебраться на территорию России.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 