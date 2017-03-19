Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке: ранена женщина
Боевики обстреляли из минометов частный жилой сектор на окраине старой Авдеевки. Одна из мин попала в жилой дом на улице Кирова. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
В результате обстрела одна женщина получила осколочное ранение левого предплечья.
Как сообщает Жебривский, на данный момент обстрел прекратился.
Ранее сегодня в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в оккупированном Донбассе зафиксированы новые случаи дезертирства боевиков. Террористы после дезертирства пытаются перебраться на территорию России.
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