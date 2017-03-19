Боевики обстреляли жилые дома в Авдеевке: ранена женщина

Террористы из минометов обстреляли жилой сектор на окраине старой Авдеевки. Одна женщина получила осколочное ранение предплечья

Боевики обстреляли из минометов частный жилой сектор на окраине старой Авдеевки. Одна из мин попала в жилой дом на улице Кирова. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

В результате обстрела одна женщина получила осколочное ранение левого предплечья.

Как сообщает Жебривский, на данный момент обстрел прекратился.

Ранее сегодня в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в оккупированном Донбассе зафиксированы новые случаи дезертирства боевиков. Террористы после дезертирства пытаются перебраться на территорию России.

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