Штаб: боевики обстреляли Авдеевку из танка, двое военных ранены

Штаб АТО отмечает, что количество обстрелов со стороны террористов уменьшилось

С начала суток в зоне АТО количество обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков уменьшилось. Зафиксировано 19 обстрелов, ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении боевики 12 раз открывали огонь по силам АТО. По позициям ВСУ в районе Водяного террористы вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, стрелкового оружия и зенитной установки ЗУ-23-2.

Рядом с Павлополем, Широкиным и Гнутово боевики вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении боевики обстреливали ВСУ в районе Авдеевки из гранатометов и пулеметов. Тут же террористы выпустили 7 снарядов из танка. Один из снарядов разрушил частный дом.

В районе Луганского обстрел вел снайпер. Боевики также вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении недалеко от Новоалександровки и Новозвановки террористы обстреливали силы АТО из СПГ, гранатометов разных систем и пулеметов.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли из минометов частный жилой сектор на окраине старой Авдеевки. В результате обстрела ранена женщина.

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