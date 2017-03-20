ОБСЕ: На складах боевиков в Донбассе появилось больше оружия

Евронаблюдатели посетили постоянное место хранения вооружения боевиков террористической организации ЛНР, отметив увеличение арсенала

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали наличие дополнительного вооружения боевиков террористической организации ЛНР в местах его хранения. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

"СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения ЛНР, расположение которого соответствует линиям отвода, и заметила, что там снова не хватает пяти танков (трех Т-64 и двух Т-72). Наблюдатели зафиксировали наличие дополнительного вооружения", - отметили в ОБСЕ.

Миссия зафиксировала БМП-1 к югу от оккупированного села Стыла (41 км южнее Донецка, - ред.), один БТР-80, ехавший в северном направлении по дороге в Кадиевку (бывший Стаханов, - ред.) и БМП-2 на буксире грузовика военного типа, ехавшего в восточном направлении.

Наблюдатели видели зенитную установку (ЗУ‑23) недалеко от оккупированного Красного Лимана (30 км к северо‑западу от Луганска, - ред).

"Ни одна из сторон не направила никакого ответа на сообщения в предыдущих отчетах СММ относительно вооружения, размещенного в нарушение линий отвода, или недостающего вооружения в местах хранения", - подчеркнули в пресс-службе.

10 февраля сообщалось, что более 40% взрывов в Донбассе, зафиксированных специальной мониторинговой миссией ОБСЕ за минувшую неделю, были вызваны РСЗО Град.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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