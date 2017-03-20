Карта АТО за сутки: потерь нет, ранены пятеро военных

В Авдеевке оккупанты применяли минометы и танки

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, пятеро бойцов АТО получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, один из раненых - военнослужащий Нацгвардии, остальные - ВСУ.

На луганском направлении основные боевые действия вчера развернулись в Попаснянском районе. Боевики обстреляли несколько опорных пунктов ВСУ, активно применяя при этом минометы.

По позициям сил АТО было выпущено более 20 мин. Большая часть обстрелов произошла во второй половине дня.

Боевики нарушили режим тишины в Станично-Луганском районе и в Лобачево.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 12 обстрелов со стороны боевиков, в том числе четыре - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении на Светлодарской дуге и под Горловкой противник применял только стрелковое оружие.

Один из обстрелов был снайперским. Всего на этих рубежах произошло пять вражеских обстрелов.

В Авдеевке оккупанты применяли минометы и танки. Наиболее длительный и мощный обстрел произошел в первой половине дня. Огонь велся с восточного направления - со стороны оккупированной Ясиноватой.

Вчера около 15:40 боевики попали в частный дом в Авдеевке. Была ранена 68-летняя женщина: она получила осколочное ранение предплечья и ожоги. Ее доставили в больницу. Дом почти полностью уничтожен.

Еще два вражеских обстрелов произошло в Невельском, один из них был минометным.

На позиции Шахта Бутовка и на передовой в донецком аэропорту вчера было спокойно.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе три - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении боевые действия велись только в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь - Широкино.

В Красногоровке и Марьинке боевики применяли минометы, в Водяном - 122-мм пушки.

При этом было выпущено 30 мин и снарядов различного калибра.

Всего вчера на мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрелов, в том числе четыре - из тяжелого вооружения.





20 марта сообщалось, что за прошлые сутки в Донбассе боевики открывали огонь 50 раз

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