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Боевики обстреляли Водяное: один погибший, восемь раненых

20.03.2017 15:11
Боевики применили реактивную систему залпового огня Град для обстрела населенного пункта Водяное под Мариуполем
Боевики обстреляли Водяное: один погибший, восемь раненых
Фото: EPA

Гибридные войска РФ обстреляли позиции украинских военных под Мариуполем. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще восемь были ранены, сообщает пресс-центр Штаба АТО в Facebook.

"Позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное, что на мариупольском направлении, были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 Град, 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов", - говорится в сообщении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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