Из-за обстрела боевиками три населенных пункта остались без света

Без электроснабжения находятся населенные пункты Новоайдарского района, отметили в Луганской облгосадминистррации

В Луганской области в результате обстрела со стороны пророссийских наемников была повреждена опора линии электропередач. Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам, в 10:22 сотрудники ООО ЛЭО выявили, что в результате обстрела, повреждена опора линии електропередач.

"Отключена воздушная линия ВЛ-35кВ Славяносербск-Трехизбенка. Без электроснабжения населенные пункты Новоайдарского района (Трехизбенка, Орехово-Донецкое, Калаус), 1400 абонентов", - сказал Клименко.

20 марта сообщалось, что гибридные войска РФ обстреляли позиции украинских военных под Мариуполем. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще восемь были ранены.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.