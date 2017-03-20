Из-за обстрела боевиками три населенных пункта остались без света
В Луганской области в результате обстрела со стороны пророссийских наемников была повреждена опора линии электропередач. Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.
По его словам, в 10:22 сотрудники ООО ЛЭО выявили, что в результате обстрела, повреждена опора линии електропередач.
"Отключена воздушная линия ВЛ-35кВ Славяносербск-Трехизбенка. Без электроснабжения населенные пункты Новоайдарского района (Трехизбенка, Орехово-Донецкое, Калаус), 1400 абонентов", - сказал Клименко.
20 марта сообщалось, что гибридные войска РФ обстреляли позиции украинских военных под Мариуполем. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще восемь были ранены.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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