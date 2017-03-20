В штабе уточнили количество погибших под Мариуполем

По уточненной информации в результате боев на мариупольском направлении погибли двое военнослужащих, еще семь получили ранения, отметили в штабе

В результате обстрела боевиками поселка Водяное под Мариуполем погибли не один, а двое украинских военных, еще семеро получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба АТО.

По уточненной информации в результате боев на мариупольском направлении погибли двое военнослужащих, еще семь получили ранения, отметили в штабе.

Отмечается, что по позициям АТО у Водяного оккупанты применили Грады, артиллерию калибра 152 мм и 122 мм.

"Враг выпустил 40 снарядов калибра 152 мм, 40 снарядов калибра 122 мм и 55 мин калибра 120 мм. Кроме того, во время обстрела противник применил реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 Град, осуществив 65 выстрелов", -рассказали в штабе.

Ранее в штабе АТО сообщили, что об одном погибшем и восьми раненых военных в результате обстрела Водяного под Мариуполем.

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