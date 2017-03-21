Боевики обстреливали ВСУ у шахты Бутовка из танка и ПТРК - штаб

Российско-оккупационные войска с начала суток 36 раз открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения

Боевики 36 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции во вторник. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Российско-оккупационные войска с начала суток 36 раз открывали огонь, в том числе из тяжелого вооружения", - говорится в нем.

На донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 мм боевики обстреливали Луганское, Авдеевку, Опытное, шахту Бутовка и Пески.

Из гранатометов и пулеметов они обстреливали украинские позиции неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское.

К вечеру противник ударил по защитникам шахты Бутовка из танка и противотанковых ракетных комплексов.

На мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Водяного, Гнутового и Павлополя, а в Николаевке работал снайпер.

На луганском направлении под огнем гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции возле Новозвановки и Крымского.





21 марта сообщалось, что за минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения и травмы.

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