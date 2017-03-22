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Ранен военный, ВСУ под Зайцево обстреляли из артиллерии - штаб

22.03.2017 06:42
Напряженная ситуация была под Авдеевкой, Луганским, Зайцево. ВСУ под Новотроицким гибридная армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии калибром 122 мм
Ранен военный, ВСУ под Зайцево обстреляли из артиллерии - штаб

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 76 раз обстреляли ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Ранен один украинский военный

На донецком направлении напряженная ситуация была под Авдеевкой, Луганским, Зайцево и шахтой Бутовка. На протяжении суток продолжались обстрелы из минометов калибром 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Позиции сил АТО около Авдеевки и шахты Бутовка обстреливали из танков, а позиции под Зайцево - из 152-мм артиллерийских систем. 

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали ВСУ под Золотым, Новозвановкой и Крымским. Вечером также применяли минометы калибром 120 мм. 

На мариупольском направлении позиции сил АТО под Широкиным, Лебединским и Красногоровкой обстреливали из 120-мм минометов, пулеметов и гранатометов разных систем. 

ВСУ под Новотроицким гибридная армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии калибром 122 мм, а позиции сил АТО под Марьинкой обстрелял танк. 

В отдельных случаях украинские военные открывали ответный огонь. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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