Ранен военный, ВСУ под Зайцево обстреляли из артиллерии - штаб
За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 76 раз обстреляли ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Ранен один украинский военный
На донецком направлении напряженная ситуация была под Авдеевкой, Луганским, Зайцево и шахтой Бутовка. На протяжении суток продолжались обстрелы из минометов калибром 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
Позиции сил АТО около Авдеевки и шахты Бутовка обстреливали из танков, а позиции под Зайцево - из 152-мм артиллерийских систем.
На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали ВСУ под Золотым, Новозвановкой и Крымским. Вечером также применяли минометы калибром 120 мм.
На мариупольском направлении позиции сил АТО под Широкиным, Лебединским и Красногоровкой обстреливали из 120-мм минометов, пулеметов и гранатометов разных систем.
ВСУ под Новотроицким гибридная армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии калибром 122 мм, а позиции сил АТО под Марьинкой обстрелял танк.
В отдельных случаях украинские военные открывали ответный огонь.
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