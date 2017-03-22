Ранен военный, ВСУ под Зайцево обстреляли из артиллерии - штаб

Напряженная ситуация была под Авдеевкой, Луганским, Зайцево. ВСУ под Новотроицким гибридная армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии калибром 122 мм

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 76 раз обстреляли ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Ранен один украинский военный



На донецком направлении напряженная ситуация была под Авдеевкой, Луганским, Зайцево и шахтой Бутовка. На протяжении суток продолжались обстрелы из минометов калибром 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.



Позиции сил АТО около Авдеевки и шахты Бутовка обстреливали из танков, а позиции под Зайцево - из 152-мм артиллерийских систем.



На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали ВСУ под Золотым, Новозвановкой и Крымским. Вечером также применяли минометы калибром 120 мм.



На мариупольском направлении позиции сил АТО под Широкиным, Лебединским и Красногоровкой обстреливали из 120-мм минометов, пулеметов и гранатометов разных систем.



ВСУ под Новотроицким гибридная армия РФ обстреляла из тяжелой артиллерии калибром 122 мм, а позиции сил АТО под Марьинкой обстрелял танк.



В отдельных случаях украинские военные открывали ответный огонь.

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