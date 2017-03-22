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В Бахмуте полиция изъяла оружие и тротиловые шашки: фото

22.03.2017 09:03
Сотрудники полиции в Донецкой области задержали мужчину, который пытался отправить боеприпасы Новой почтой в Черкасскую область
В Бахмуте полиция изъяла оружие и тротиловые шашки: фото
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Бахмуте за три часа полицейские изъяли девять запалов к ручным гранатам, пять корпусов гранаты Ф-1, четыре корпуса гранаты РГД-5. Об этом сообщает глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин у себя в Facebook.

Оружие полицейские изъяли личных вещах 38-летнего мужчины на автовокзале. 

Он также спрятал два корпуса гранаты РГН, две тротиловые шашки по 400 г в каждой.

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Мужчина сказал, что оружие он вез домой в Харьковскую область.

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Также в отделении Новой почты у 22-летнего мужчины была обнаружена и изъята граната Ф-1 с запалом, магазин к АК и 80 патронов калибра 5.45 мм.

По его словам, он пытался отправить боеприпасы домой в Черкасскую область.

13 марта сообщалось, что полиция в Донецкой области усилила меры безопасности в зоне АТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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