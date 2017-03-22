В Троицком четверо военных получили ожоги из-за пожара

Пострадавших военнослужащих вначале доставили в Бахмутскую больницу, а оттуда - вертолетом аэромедицинской эвакуации в военный госпиталь в Днепре

Четверо украинских военнослужащих госпитализированы с ожогами из-за пожара в одном из домов в Троицком Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.

Пожарные расчеты из Попасной ликвидировали очаг возгорания.

Военнослужащие одной из механизированных бригад получили термические ожоги различной степени поражения.

Пострадавших военнослужащих вначале доставили в Бахмутскую горбольницу, а оттуда - вертолетом аэромедицинской эвакуации в военный госпиталь в Днепре.

По данному инциденту для выяснения обстоятельств возникновения пожара военная служба правопорядка проводит проверку.

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 76 раз обстреляли ВСУ.

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