В Троицком четверо военных получили ожоги из-за пожара
Четверо украинских военнослужащих госпитализированы с ожогами из-за пожара в одном из домов в Троицком Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.
Пожарные расчеты из Попасной ликвидировали очаг возгорания.
Военнослужащие одной из механизированных бригад получили термические ожоги различной степени поражения.
Пострадавших военнослужащих вначале доставили в Бахмутскую горбольницу, а оттуда - вертолетом аэромедицинской эвакуации в военный госпиталь в Днепре.
По данному инциденту для выяснения обстоятельств возникновения пожара военная служба правопорядка проводит проверку.
За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 76 раз обстреляли ВСУ.
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