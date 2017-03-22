Боевики обстреляли Зайцево: снаряд попал во двор местного жителя
В результате ночного обстрела боевиками гибридной армии РФ поселка Зайцево повреждено домовладение 62-летнего местного жителя: снаряд разрушил хозяйственную постройку, осколки повредили окна жилого дома и посекли забор. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Правоохранители документируют повреждения, обходят улицы и оказывают помощь мирным жителям, отметили в облуправлении полиции.
По предварительным данным, в результате обстрела никто не погиб и не пострадал. Инцидент квалифицирован по ст. 258 УК (теракт).
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За минувшие сутки, 21 марта 2017 года, боевики незаконных вооруженных формирований 76 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. В частности, по Зайцево террористы вели огонь из 152-мм артиллерийских систем.
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