Пожар на складе боеприпасов в Балаклее: Матиос заявил о диверсии

Первые выводы следственных групп военной прокуратуры и СБУ в Харьковской области - возгорание и последующая детонация в арсенале были неслучайными

Одной из вероятных причин возгорания сегодня ночью на базе хранения танковых и артиллерийских снарядов под Харьковом является диверсия. Об этом, ссылаясь на предварительные выводы следствия, сообщил в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"По предварительным данным (теперь уже результатам следственных действий) следственно-прокурорской группы военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следственного подразделения СБУ в Харьковской области (которые находятся на месте происшествия), в результате диверсии сегодня ночью в 2 часа 46 минут на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения вблизи города Балаклея произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов", - написал он.

По информации Матиоса, на месте происшествия обозначен условный семикилометровый радиус опасности разлета боеприпасов, организована эвакуация местного населения.





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