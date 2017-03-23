Полторак о взрывах в Балаклее: Это часть гибридной войны России

Возгорание склада боеприпасов под Балаклеей в Харьковской области - элемент российской агрессии против Украины. Об этом на брифинге заявил министр обороны Степан Полторак.

"Хотел бы подчеркнуть, что все это происходит в рамках гибридной войны Российской Федерации против Украины. И, кстати, это уже не первый случай проведения диверсий на наших объектах стратегического значения. Еще в 2015 году в декабре был похожий случай на этих складах в Балаклее, также ночью, однако мы вовремя сработали и четкими действиями предупредили такие последствия", - напомнил он.

Глава ведомства отметил, что Минобороны приняло решение об усилении охраны арсеналов, складов и мест хранения военной техники, и призвал граждан сообщать о подозрительных лицах, замеченных около военных объектов.

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Сегодня, 23 марта 2017 года, около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Из близлежащей жилой застройки эвакуированы люди - всего около 20 тысяч человек. Военная прокуратура говорит о диверсии.

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