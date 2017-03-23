Пожар на артскладе в Балаклее: Тука сообщил о помощи пострадавшим

Ведутся переговоры с международными организациями для оказания помощи пострадавшим, сказал замминистра

Министерство вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц работает над предоставлением помощи пострадавшим в результате пожаре на артскладе в Балаклее. Об этом у себя в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"С самого утра уже работаем над предоставлением помощи пострадавшим: уже ведутся переговоры с международными организациями", - сказал Тука.

Он выразил надежду на то, что удастся отреагировать также оперативно, как это происходило в Авдеевке.

Глава Луганской областной государственной администрации Юрий Гарбуз дал поручение соответствующим структурам быть готовыми выехать в Харьковскую область для оказания необходимой помощи по локализации пожара на базе вооружений вблизи Балаклеи.

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23 марта сообщалось, что в связи с пожаром и взрывами на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области по состоянию на 07:30 эвакуированы около 20 тысяч человек.

В ночь на 23 марта 2017 года на отдельных площадках оружейных складов воинской части А1352 в Балаклее начался пожар и, как следствие, детонация боеприпасов.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал одной из вероятных причин инцидента диверсию.

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