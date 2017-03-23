Россия отправила в оккупированный Донбасс 63-й путинский конвой

40 грузовиков с неизвестным грузом незаконно пересекли российско-украинскую границу на неподконтрольном Киеву участке

Сегодня с 05:45 до 06:20 через российские пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган на временно оккупированную территорию Украины въехали 40 грузовых автомобилей из России. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Россия заявляет, что везет на оккупированные территории якобы "гуманитарный конвой". "Точно подтвердить это невозможно, поскольку ящики были упакованы пленкой синего цвета с надписью "Гуманитарная помощь детям Донбасса". Кроме того, в ходе визуального осмотра было видно, что машины загружены чуть больше половины", - говорится в сообщении ГПСУ.

В ведомстве отметили, что перемещение автоколонны происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного креста правил, а украинская межведомственная группа смогла провести только визуальное наблюдение "без выполнения контрольных функций".

Украина неоднократно отмечала, что вместе с заходом "гумконвоев" в Донбасс боевики получают вооружение, боеприпасы, провиант и другую помощь государства-агрессора. Представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом конвоев оккупанты также вывозит тела погибших в боях российских военных, а также уникальное производственное оборудование из захваченных районов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

16 марта 2017 года в Донбасс вторглись две колонны 62-го путинского конвоя.

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