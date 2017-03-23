В зоне АТО ранены трое украинских военных

Всего зафиксировано 43 случая открытия огня, в том числе с использованием оружия, запрещенного минскими соглашениями

Трое украинских военнослужащих получили ранения в ходе антитеррористической операции в четверг, 23 марта. Обстрелы позиций сил АТО не прекращаются. Всего зафиксировано 43 случая открытия огня, в том числе с использованием оружия, запрещенного минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

На мариупольском направлении самая напряженная обстановка была вблизи Широкино, защитников которого российско-оккупационные войска сначала обстреливали из пулеметов, гранатометов и зенитных установок. Затем последовал обстрел из танка и РСЗО Град-П. Позиции вблизи Водяного враг обстреливал из миномета 82 мм калибра, под Красногоровкой и Гнутово гибридная армия применяла гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении наибольшую активность враг проявлял под Авдеевкой, Зайцево, Луганским, Новгородским и шахтой Бутовка. Здесь по военным ВСУ оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82мм. Кроме того, по защитникам Авдеевки гибридная армия применила минометы калибра 120 мм.

На луганском направлении по опорным пунктам под Новозвановкой, Крымским и Екатериновкой враг вел огонь из пулеметов и гранатометов.

Ранее штаб сообщал, что за минувшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

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