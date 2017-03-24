За прошлую неделю на 75% выросло количество обстрелов - СММ ОБСЕ
За прошлую неделю с 13 по 19 марта количество обстрелов из запрещенного минскими договоренностями вооружения выросло на 75%. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете.
Речь идет о применении минометов, танков, артиллерии, включая РСЗВ.
Также наблюдатели фиксируют отсутствие вооружение с местах хранения и наличие его около линии разведения. В СММ ОБСЕ говорят, что процесс разведения сил и вооружения застопорился.
В период с вечера 17 по вечер 18 марта миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, включая свыше одной тысячи взрывов.
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