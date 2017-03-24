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За прошлую неделю на 75% выросло количество обстрелов - СММ ОБСЕ

24.03.2017 01:35
Наблюдатели говорят, что процесс разведения застопорился, запрещенное вооружение фиксируют возле линии разведения
За прошлую неделю на 75% выросло количество обстрелов - СММ ОБСЕ

За прошлую неделю с 13 по 19 марта количество обстрелов из запрещенного минскими договоренностями вооружения выросло на 75%. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете.

Речь идет о применении минометов, танков, артиллерии, включая РСЗВ.

Также наблюдатели фиксируют отсутствие вооружение с местах хранения и наличие его около линии разведения. В СММ ОБСЕ говорят, что процесс разведения сил и вооружения застопорился.

В период с вечера 17 по вечер 18 марта миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, включая свыше одной тысячи взрывов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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