За прошлую неделю на 75% выросло количество обстрелов - СММ ОБСЕ

Наблюдатели говорят, что процесс разведения застопорился, запрещенное вооружение фиксируют возле линии разведения

За прошлую неделю с 13 по 19 марта количество обстрелов из запрещенного минскими договоренностями вооружения выросло на 75%. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете.



Речь идет о применении минометов, танков, артиллерии, включая РСЗВ.



Также наблюдатели фиксируют отсутствие вооружение с местах хранения и наличие его около линии разведения. В СММ ОБСЕ говорят, что процесс разведения сил и вооружения застопорился.

В период с вечера 17 по вечер 18 марта миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, включая свыше одной тысячи взрывов.

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