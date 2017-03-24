Боевики стреляли в направлении Широкино из 122-мм Града - СЦКК

В СЦКК зафиксировали десятки выстрелов со стороны боевиков из запрещенного минскими договоренностями вооружения

В четверг, 23 марта, начиная с 16:20, боевики выпустили 12 танковых снарядов калибром 125 мм. Об этом сообщила украинская сторона в Совместном центре контроля и координации.



Также террористы выпустили около 50 мин калибром 120 мм, более 80 мин калибром 82 мм и сделали больше 203 выстрелов из АГС.



Боевики обстреливали позиции ВСУ и участки около Авдеевки, Красногоровки, Новгородского, Марьинки, Зайцево и Зенита.



В направлении Широкино гибридная армия РФ дважды выстрелила из 122-мм переносного реактивного комплекса Град-П.



Предварительно, жертв среди гражданских нет.



В СЦКК подчеркивают, что такие действия боевиков - нарушение минских договоренностей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.