Боевики стреляли в направлении Широкино из 122-мм Града - СЦКК
В четверг, 23 марта, начиная с 16:20, боевики выпустили 12 танковых снарядов калибром 125 мм. Об этом сообщила украинская сторона в Совместном центре контроля и координации.
Также террористы выпустили около 50 мин калибром 120 мм, более 80 мин калибром 82 мм и сделали больше 203 выстрелов из АГС.
Боевики обстреливали позиции ВСУ и участки около Авдеевки, Красногоровки, Новгородского, Марьинки, Зайцево и Зенита.
В направлении Широкино гибридная армия РФ дважды выстрелила из 122-мм переносного реактивного комплекса Град-П.
Предварительно, жертв среди гражданских нет.
В СЦКК подчеркивают, что такие действия боевиков - нарушение минских договоренностей.
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