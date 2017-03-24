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Боевики стреляли в направлении Широкино из 122-мм Града - СЦКК

24.03.2017 01:59
В СЦКК зафиксировали десятки выстрелов со стороны боевиков из запрещенного минскими договоренностями вооружения
Боевики стреляли в направлении Широкино из 122-мм Града - СЦКК
Фото: EPA

В четверг, 23 марта, начиная с 16:20, боевики выпустили 12 танковых снарядов калибром 125 мм. Об этом сообщила украинская сторона в Совместном центре контроля и координации.

Также террористы выпустили около 50 мин калибром 120 мм, более 80 мин калибром 82 мм и сделали больше 203 выстрелов из АГС.

Боевики обстреливали позиции ВСУ и участки около Авдеевки, Красногоровки, Новгородского, Марьинки, Зайцево и Зенита.

В направлении Широкино гибридная армия РФ дважды выстрелила из 122-мм переносного реактивного комплекса Град-П.

Предварительно, жертв среди гражданских нет. 

В СЦКК подчеркивают, что такие действия боевиков - нарушение минских договоренностей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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