АТО: ранены трое военных, боевики стреляют из запрещенного оружия
За прошлые сутки в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
Ранены трое военных.
На донецком направлении больше всего ударов было по ВСУ под Авдеевкой и шахтой Бутовка, где боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, минометов калибром 82 мм и 120 мм.
Со ствольной артиллерии калибром 122 мм террористы стреляли по позициям АТО в районе Зайцево, а около Новгородского работал снайпер.
На мариупольском направлении по ВСУ в районе Широкино стреляли из гранатометов, минометов калибром 120 мм, танка, РСЗО Град-П.
Позиции сил АТО в районе Марьинки гибридная армия РФ обстреливала из танка и минометов калибром 120 мм.
Около Красногоровки боевики стреляли из 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских систем. В районе Водяного и Новотроицкого открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
На луганском направлении позиции ВСУ под Новозвановкой обстреливали из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевики также обстреливали Крымское, Попасную и Новотошковку.
Украинские военные неоднократно открывали ответный огонь.
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