АТО: ранены трое военных, боевики стреляют из запрещенного оружия

На всех направлениях гибридная армия РФ открывала огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Широкино - из РСЗО Град-П

За прошлые сутки в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



Ранены трое военных.



На донецком направлении больше всего ударов было по ВСУ под Авдеевкой и шахтой Бутовка, где боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, минометов калибром 82 мм и 120 мм.



Со ствольной артиллерии калибром 122 мм террористы стреляли по позициям АТО в районе Зайцево, а около Новгородского работал снайпер.



На мариупольском направлении по ВСУ в районе Широкино стреляли из гранатометов, минометов калибром 120 мм, танка, РСЗО Град-П.



Позиции сил АТО в районе Марьинки гибридная армия РФ обстреливала из танка и минометов калибром 120 мм.



Около Красногоровки боевики стреляли из 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских систем. В районе Водяного и Новотроицкого открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.



На луганском направлении позиции ВСУ под Новозвановкой обстреливали из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.



Боевики также обстреливали Крымское, Попасную и Новотошковку.



Украинские военные неоднократно открывали ответный огонь.



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