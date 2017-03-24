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АТО: ранены трое военных, боевики стреляют из запрещенного оружия

24.03.2017 06:40
На всех направлениях гибридная армия РФ открывала огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Широкино - из РСЗО Град-П
АТО: ранены трое военных, боевики стреляют из запрещенного оружия
Фото: Прес-центр штаба АТО/Facebook

За прошлые сутки в зоне АТО зафиксировано 94 обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Ранены трое военных.

На донецком направлении больше всего ударов было по ВСУ под Авдеевкой и шахтой Бутовка, где боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, минометов калибром 82 мм и 120 мм.

Со ствольной артиллерии калибром 122 мм террористы стреляли по позициям АТО в районе Зайцево, а около Новгородского работал снайпер. 

На мариупольском направлении по ВСУ в районе Широкино стреляли из гранатометов, минометов калибром 120 мм, танка, РСЗО Град-П.

Позиции сил АТО в районе Марьинки гибридная армия РФ обстреливала из танка и минометов калибром 120 мм.

Около Красногоровки боевики стреляли из 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских систем. В районе Водяного и Новотроицкого открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. 

На луганском направлении позиции ВСУ под Новозвановкой обстреливали из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. 

Боевики также обстреливали Крымское, Попасную и Новотошковку.

Украинские военные неоднократно открывали ответный огонь. 

Читайте также: Боевики стреляли в направлении Широкино из 122-мм Града - СЦКК

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ЛIГАБiзнесIнформ
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