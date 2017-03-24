В Донецкой области от взрыва погиб мужчина

Полиция устанавливает личность погибшего и природу взрыва

Вчера в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле села Ивановка произошел взрыв, в результате которого был ранен мужчина. От полученных травм раненый погиб, сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

"Сообщение о происшествии поступило около 18:30... Правоохранители устанавливают личность погибшего, природу взрыва, возможных свидетелей и другие обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

24 марта 2017 года сообщалось, что взрывы на артиллерийском арсенале под Харьковом привели к гибели пожилой женщины в одном из домов в Балаклее.

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