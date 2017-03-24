Террористы за сутки пять раз использовали беспилотники - штаб

В штабе АТО заявили, что в четырех населенных пунктах Донбасса были зафиксированы беспилотники боевиков

За прошедшие сутки пророссийские наемники пять раз использовали БПЛА в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики использовали беспилотники в районах Ясиноватой, Опытного, Песок и Великой Новоселки.

"Такими действиями противник нарушает минские договоренности, а также подтверждает факт относительно планирования и осуществления террористических актов против мирных жителей и подразделений Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в пресс-центре.

24 марта сообщалось, что пророссийские наемники накрыли огнем Авдеевку Донецкой области.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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