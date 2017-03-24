Ситуация в Балаклее остается сложной: подробности

На территории военного склада продолжаются взрывы боеприпасов, но их интенсивность значительно уменьшилась, отметили в ГСЧС

В настоящее время ситуация в Балаклее на месте взрыва боеприпасов остается сложной. Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин во время выступления в Верховной Раде.

"Ситуация в Балаклее остается сложной. На территории военного склада продолжаются взрывы боеприпасов, но их интенсивность значительно уменьшилась. Начато комиссионное обследование жилого сектора для определения объемов повреждения домов", - сказал Чечеткин.

Он добавил, что подразделения ГСЧС в течение минувших суток изъяли и обезвредили 74 взрывоопасных предмета и фрагментов боеприпасов на территории города.

Было ликвидировано 15 пожаров за пределами состава, возникшие вследствие попадания боеприпасов.

По словам главы ГСЧС, в настоящее время тушение пожара на территории арсенала осуществляет специальное подразделение Минобороны с привлечением двух пожарных танков.

На месте происшествия работает девять пиротехнических расчетов ГСЧС, которые разминируют безопасные сектора территории города и другие населенные пункты в 10-ти километровой зоне.

Проводятся мероприятия по эвакуации граждан и противопожарной защиты жилого сектора и потенциально опасных объектов вблизи арсенала.





Фото: dsns.gov.ua

24 марта сообщалось, что взрывы на артиллерийском арсенале под Харьковом привели к гибели пожилой женщины в одном из домов в Балаклее, еще одна получила ранения.

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23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Военная прокуратура и Минобороны говорят о диверсии. Из близлежащей жилой застройки были эвакуированы люди (около 20 тысяч человек), город от мародеров охраняют около 600 нацгвардейцев. По состоянию на утро 24 марта взрывов в Балаклее стало меньше, военные начали разминирование прилегающей территории. Читайте также: Взрывы в Балаклее: Матиос назвал риски в ликвидации пожара

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