В Авдеевке получил пулевое ранение мирный житель - Жебривский
Сегодня, около 14:30 во дворе собственного дома по ул Леваневского в старой Авдеевке пулевое ранение получил местный 62-летний житель. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Согласно сообщению, мужчина получил огнестрельное сквозное ранение правого плечевого сустава. Калибр пули 7,62 мм.
От госпитализации пострадавший отказался, медицинская помощь оказана в приемном отделении городской больницы Авдеевки.
23 марта пророссийские наемники накрыли Авдеевку минометным огнем. Снаряды попали в жилой дом, в котором на тот момент, к счастью, никого не было.
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