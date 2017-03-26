За сутки в Донбассе уничтожены пять боевиков ДНР и трое ранены

По сообщению разведки, в зоне АТО восемь боевиков были травмированы в результате масштабной ДТП

В течение суток потери противника составили пять уничтоженных боевиков ДНР и трое раненых. Кроме того, восемь боевиков были травмированы в результате масштабной ДТП. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Российское оккупационное командование продлило на неделю работу комиссии Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ в подразделениях боевиков террористических организация ДНР/ЛНР. Комиссия работает с 22 марта и выявила многочисленные факты сокрытия правонарушений и неправомерных действий главарями боевиков.

"Были выявлены факты освобождения задним числом дезертиров в подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК. В результате проверки комиссией медицинских пунктов 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК обнаружена недостача большого количества сильнодействующих наркотических препаратов, в частности обезболивающего средства "Буторфанол", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 81 раз обстреляли позиции украинских военных. Ранены шесть военнослужащих сил АТО, еще двое получили боевые травмы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.