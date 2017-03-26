В штабе заявили об эскалации: ВСУ пришлось открыть ответный огонь

По данным штаба, обстановка в Донбассе остается напряженной. За день гибридная армия РФ 50 раз открывала огонь по позициям ВСУ, четверо раненых

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 50 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе четверо бойцов Вооруженных Сил получили ранения.

На мариупольском направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреляли позиции морпехов у Водяного. Опорные пункты у Гнутово и Водяного террористы накрыли из 120-мм и 80-мм минометов.

У Лебединского боевики также применили 120-мм минометы, танки использовали по позициям АТО в Новотроицком и Широкино, затем к обстрелам присоединились снайперы.

На донецком направлении под Троицким оккупанты применили 120-мм и 80-мм минометы, а также артсистемы 152 калибра.

Опорные пункты у Авдеевки и Луганского обстреляны из 120-мм минометов. Из гранатометов и пулеметов наемники накрыли Верхнеторецк, Троицкое, Авдеевку и Луганское.

На луганском направлении оккупанты вели огонь из ПТРК и стрелкового оружия в районе Новозвановки.

Также в штабе рассказали о сегодняшнем обстреле Авдеевки из Градов, в результате которого было повреждено 21 здание.

Украинский военным сегодня пришлось открывать огонь в ответ, подчеркнули в штабе.

Как сообщалось сегодня, за прошедшие сутки оккупанты 81 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате ранены шесть военнослужащих АТО, еще двое получили травмы.

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