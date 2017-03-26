В штабе заявили об эскалации: ВСУ пришлось открыть ответный огонь
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 50 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе четверо бойцов Вооруженных Сил получили ранения.
На мариупольском направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреляли позиции морпехов у Водяного. Опорные пункты у Гнутово и Водяного террористы накрыли из 120-мм и 80-мм минометов.
У Лебединского боевики также применили 120-мм минометы, танки использовали по позициям АТО в Новотроицком и Широкино, затем к обстрелам присоединились снайперы.
На донецком направлении под Троицким оккупанты применили 120-мм и 80-мм минометы, а также артсистемы 152 калибра.
Опорные пункты у Авдеевки и Луганского обстреляны из 120-мм минометов. Из гранатометов и пулеметов наемники накрыли Верхнеторецк, Троицкое, Авдеевку и Луганское.
На луганском направлении оккупанты вели огонь из ПТРК и стрелкового оружия в районе Новозвановки.
Также в штабе рассказали о сегодняшнем обстреле Авдеевки из Градов, в результате которого было повреждено 21 здание.
Украинский военным сегодня пришлось открывать огонь в ответ, подчеркнули в штабе.
Как сообщалось сегодня, за прошедшие сутки оккупанты 81 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате ранены шесть военнослужащих АТО, еще двое получили травмы.
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