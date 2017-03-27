Боевики обстреляли несколько сел Донбасса: нет света
В результате обстрела боевиками была повреждена линия электроснабжения в Попаснянском районе Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
В результате вражеского обстрела были повреждены линии электропередач и отключена воздушная линия ВЛ-10кВ № 10.
"Без электроснабжения остались 219 абонентов в селах Троицкое, Новозвановка и Вискрила Попаснянского района", - отметили в пресс-службе.
На месте происшествия работают ремонтные работы.
20 марта в Луганской области в результате обстрела со стороны пророссийских наемников была повреждена опора линии электропередач.
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