Боевики обстреляли несколько сел Донбасса: нет света

Без электроснабжения остались 219 абонентов, отметили в Луганской областной военно-гражданской администрации

В результате обстрела боевиками была повреждена линия электроснабжения в Попаснянском районе Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В результате вражеского обстрела были повреждены линии электропередач и отключена воздушная линия ВЛ-10кВ № 10.

"Без электроснабжения остались 219 абонентов в селах Троицкое, Новозвановка и Вискрила Попаснянского района", - отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работают ремонтные работы.

20 марта в Луганской области в результате обстрела со стороны пророссийских наемников была повреждена опора линии электропередач.

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