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Крушение вертолета под Краматорском: все погибшие - офицеры ВСУ

27.03.2017 13:36
Трое членов экипажа и двое пассажиров были военнослужащими ВСУ офицерского состава, уточнили в Минобороны
Крушение вертолета под Краматорском: все погибшие - офицеры ВСУ
Скриншот из видеозаписи

Во вчерашней аварии военного вертолета Ми-2 около села Малиновка в Донецкой области погибли пять офицеров Вооруженных Сил Украины. Такую информацию сообщил на брифинге пресс-атташе Минобороны по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко.

"Трое членов экипажа и двое пассажиров погибли. Все пятеро погибших - офицеры Вооруженных Сил Украины", - сказал полковник.

Вывод комиссии - вертолет зацепился за линии электропередач и рухнул на землю, отметил Лысенко. При этом он затруднился с ответом на вопрос о квалификации экипажа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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