За день в Донбассе двое военных погибли, трое ранены - штаб
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 22 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе двое бойцов ВСУ погибли, еще трое получили ранения.
В штабе подчеркнули, что оккупанты продолжают применять тяжелое вооружение.
На донецком направлении из 120-мм минометов и пулеметов боевики обстреляли позиции АТО вблизи Троицкого и Луганского, из 82-мм минометов и гранатометов - позиции в Авдеевкк и Песках.
Около Луганского по опорным пунктам АТО наемники применили БМП, у Троицкого - стреляли снайперы боевиков.
На мариупольском направлении боевики накрыли из 82-мм минометов морских пехотинцев под Павлополем, пулеметы террористы использовали под Водяным, Новогригорьевкой и Гнутово. В районе Широкино огонь открывал снайпер.
За минувшие сутки в Донбассе результате боевых действий погибли трое украинских военных, восемь получили ранения.
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