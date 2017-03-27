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За день в Донбассе двое военных погибли, трое ранены - штаб

27.03.2017 18:52
По данным штаба, обстановка в Донбассе остается напряженной. За день гибридная армия РФ 22 раза открывала огонь по позициям ВСУ, погибли двое военных
За день в Донбассе двое военных погибли, трое ранены - штаб

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 22 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе двое бойцов ВСУ погибли, еще трое получили ранения.

В штабе подчеркнули, что оккупанты продолжают применять тяжелое вооружение.

На донецком направлении из 120-мм минометов и пулеметов боевики обстреляли позиции АТО вблизи Троицкого и Луганского, из 82-мм минометов и гранатометов - позиции в Авдеевкк и Песках.

Около Луганского по опорным пунктам АТО наемники применили БМП, у Троицкого - стреляли снайперы боевиков.

На мариупольском направлении боевики накрыли из 82-мм минометов морских пехотинцев под Павлополем, пулеметы террористы использовали под Водяным, Новогригорьевкой и Гнутово. В районе Широкино огонь открывал снайпер.

За минувшие сутки в Донбассе результате боевых действий погибли трое украинских военных, восемь получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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