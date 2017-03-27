За день в Донбассе двое военных погибли, трое ранены - штаб

По данным штаба, обстановка в Донбассе остается напряженной. За день гибридная армия РФ 22 раза открывала огонь по позициям ВСУ, погибли двое военных

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 22 раза обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в Донбассе двое бойцов ВСУ погибли, еще трое получили ранения.

В штабе подчеркнули, что оккупанты продолжают применять тяжелое вооружение.

На донецком направлении из 120-мм минометов и пулеметов боевики обстреляли позиции АТО вблизи Троицкого и Луганского, из 82-мм минометов и гранатометов - позиции в Авдеевкк и Песках.

Около Луганского по опорным пунктам АТО наемники применили БМП, у Троицкого - стреляли снайперы боевиков.

На мариупольском направлении боевики накрыли из 82-мм минометов морских пехотинцев под Павлополем, пулеметы террористы использовали под Водяным, Новогригорьевкой и Гнутово. В районе Широкино огонь открывал снайпер.

За минувшие сутки в Донбассе результате боевых действий погибли трое украинских военных, восемь получили ранения.

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