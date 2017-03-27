Балаклею подключили к системе теплообеспечения

Все 6 котельных города работают в обычном режиме, сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная

Балаклея подключена к системе теплообеспечения, все 6 котельных города работают в обычном режиме. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

"Балаклея подключена к системе теплообеспечения! Сейчас все 6 котельных города работают в обычном режиме", - написала она.

По словам Светличной, сейчас началось подключение абонентов к системе газоснабжения.

"Газ подан уже для почти 30% абонентов, планируем завершить этот процесс до среды (за исключением аварийных домов)", - отметила она.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 07:00 27 марта спасатели очистили от взрывоопасных предметов территорию всей Балаклеи и девяти населенных пунктов, попавших в зону ЧП.

Также сегодня в Балаклею вернулись 12 тысяч местных жителей.

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